TOPLOFIKACIA CHP PROJECT

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
The project consists of the construction and commissioning of a new combined heat and power (CHP) plant for Sofia's district heating network operated by Toplofikacia utilising refuse derived fuel (RDF) to be produced at the municipality's new waste management facility. This would be the final phase of the integrated Sofia Municipal Waste project. The project is likely to be co-financed under the OP Environment during 2014-2020 and it is on the JASPERS action plan to support the prepration of the grant application.
The plant will combust refuse derived fuel (RDF), feed its electricity into the public grid, and provide heat to the district heating system of Sofia. It will partly replace heat generation in existing natural gas fired installations.
The project concerns the construction and operation of a cogeneration plant processing more than 100 t/day of refuse derived fuel (RDF) from a mechanical biological treatment plant in Sofia. Hence the project is subject to Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC and consequently requires a mandatory EIA. It falls also under the provisions of the Industrial Emission Directive 2010/75/EC requiring, among others, use of best available technology.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2004/17/EC/ or 2004/18/EC and 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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