Belgrade City Sava Bridge

Übersicht
The City of Belgrade.
Contact:
Mr Dragan DJILAS
Mayor
City of Belgrade
Dragoslava Jovanovica 2
Republic of Serbia
Phone: +381 (11) 3229 785
Fax: +381 (11) 3231 092
The project includes new approach road sections from Toshin bunar (to the North of the Sava River) to Radnicka intersection (south of the Sava River), including the new cable stayed bridge over the Sava River providing an additional crossing point for traffic travelling between Novi Beograd and the central areas of Belgrade.
The project will enhance the transport network of the city contributing to alleviate its growing traffic and reduce congestion, pollution and noise in the inner city. It will address the exhausted capacities of bridges crossing the Sava River.
An equivalent project in the EU, would fall under Annex I of the EIA Directive 85/337/EEC, amended by directives 97/11/EC and 2003/35/EC thus requiring a full EIA. During its appraisal the Bank will ensure compliance with its Environmental and Social policy and thus the principles of EU legislation.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the Project shall be tendered in accordance with the principles of the relevant applicable EU procurement legislation with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.