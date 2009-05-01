Nahverkehr Hamburg

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Hamburger Hochbahn AG
Acquisition of underground trains and buses for the Hamburg public transport company.
The project will improve the quality of public transport service in terms of speed, comfort and reliability and will increase the attractiveness of public transport in the metropolitan area, thus contributing to reduce reliance on private cars and the negative impact of transport on the environment.
The construction of the new train sets and buses will take place in the manufacturer’s plants and does not fall within the scope of Directive 85/337/EEC (as subsequently amended), therefore no EIA is required for the project. The project can be expected to contribute to an overall improvement of the urban environment thanks to the better environmental performances of new vehicles, and by contributing to the promotion of public transport utilisation in a congested urban area.
Hamburger Hochbahn AG is subject to and follows EU procurement procedures (namely, Directive 2004/17/EEC) including publication in the EU Official Journal. All contracts have gone or will go through an internal standardised appraisal procedure, resulting into a regular evaluation process. Under these conditions, the procedures chosen by the promoter are suitable for the project and in line with Bank’s requirements.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.