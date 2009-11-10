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WIRTSCHAFTSUNIVERSITAET WIEN

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 250.000.000 €
Dienstleistungen : 85.000.000 €
Bildung : 165.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/05/2010 : 85.000.000 €
7/05/2010 : 165.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: Campus WU: Wirtschaftsuniversität Wien eröffnet neuen Campus

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 November 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/05/2010
20090472
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Wirtschaftsuniversitaet Wien
“Projektgesellschaft Wirtschaftsuniversität Wien Neu GmbH”, a special purpose company to implement this project. Its shareholders are the “Bundes Immobilen Gesellschaft (BIG)” (51%), and the public Vienna University of Economics and Business (49%).
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 250 million
Approx. EUR 500 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project involves the construction of a completely new campus for the Vienna University of Economics and Business to replace the existing, obsolete facilities that are scattered in seven different locations.

Make a university campus available to 23,000 students.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Universities are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment, though the project is covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify the EIA screening decision of the Competent Authority during appraisal.

As a public entity, the promoter is required to respect national and European legislation applicable to public authorities’ procurement. The Bank requires the promoter to ensure that all relevant contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation. The procurement issues will be studied during appraisal.

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Österreich: Campus WU: Wirtschaftsuniversität Wien eröffnet neuen Campus

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen