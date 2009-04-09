Übersicht
Länsimetro Oy, City of Helsinki and City of Espoo
The project consists of the extension of the existing metro line in Helsinki to Espoo in the metropolitan area of Helsinki.
Protection of Environment and Sustainable Communities.
Given that underground railway projects fall under Annex II of the directive 85/337/EC and subsequent revisions, competent authorities decide on the requirement of an EIA. For the proposed project, a full EIA has been carried out with details to be examined during the appraisal. The question of the project being part of a plan or a programme requiring a Strategic Environmental Assessment (SEA|) in line with the EU directive 2001/42/EC will be examined during the project appraisal along with compliance with EU Birds and Habitat Directives.
The Promoters are subject to and follow EU procurement procedures (namely, Directive 2004/17/EEC) including publication in the EU Official Journal. The Bank will require the promoter to ensure that the contracts under the project shall be tendered in accordance with these regulations, including publication of tender notices in the EU Official Journal. Under these circumstances, the procurement procedures applied by the Promoter are suitable for the project and acceptable to the Bank.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.