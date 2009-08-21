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EAU ET ASSAINISSEMENT II

Unterzeichnung(en)

Betrag
600.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 600.000.000 €
Wasser, Abwasser : 600.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/09/2014 : 50.000.000 €
19/11/2012 : 60.000.000 €
14/07/2011 : 60.000.000 €
29/11/2012 : 80.000.000 €
8/11/2013 : 150.000.000 €
3/07/2013 : 200.000.000 €
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20/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - EAU ET ASSAINISSEMENT II
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13/12/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SYMISCA - STATION D EPURATION DE CAGNES-SUR-MER

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 August 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/07/2011
20090396
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Water and sanitation II

Intermediary banks to be determined

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 600 million.
Up to EUR 1 billion.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation consists of a framework loan for financing public environmental projects, particularly in the water and sanitation sector.

The project will specifically focus on:
- upgrading sewage treatment plants, a prerequisite for safeguarding water as laid down by the national water law;
- renewing and extending water and sanitation networks;
- protecting water catchment areas;
- saving water by reducing leaks;
- developing alternative resources.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with EU directives and national regulations on environmental protection is required. In view of the type, size and nature of the sub-projects (e.g. sewage treatment plants), some environmental impact assessments will be required.

The Bank and the financial intermediary will require the final beneficiaries to ensure that the contracts concerning the implementation of projects comply with EU directives and national regulations on procurement and that the calls for tender are published in the Official Journal of the European Union, where applicable.

Weitere Unterlagen
20/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - EAU ET ASSAINISSEMENT II
05/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EAU ET ASSAINISSEMENT II - Notice d'Impact sur l'Environnement
04/02/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - EAU ET ASSAINISSEMENT II - SIAEP Mignières
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13/12/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SYMISCA - STATION D EPURATION DE CAGNES-SUR-MER
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Chalet - FR

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - EAU ET ASSAINISSEMENT II
Datum der Veröffentlichung
20 Jun 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53344428
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20090396
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EAU ET ASSAINISSEMENT II - Notice d'Impact sur l'Environnement
Datum der Veröffentlichung
5 Mar 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64534213
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20090396
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Nicht-technische Zusammenfassung - EAU ET ASSAINISSEMENT II - SIAEP Mignières
Datum der Veröffentlichung
4 Feb 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64544320
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20090396
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Nicht-technische Zusammenfassung - EAU ET ASSAINISSEMENT II - Interconnection-Le Forage de Quincy-Reservoir Mehun-sur-Yèvre
Datum der Veröffentlichung
5 Mar 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64534253
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20090396
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Environmental and Social Completion Sheet - SYMISCA - STATION D EPURATION DE CAGNES-SUR-MER
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
171954387
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20090396
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SYMISCA - STATION D EPURATION DE CAGNES-SUR-MER
Datum der Veröffentlichung
13 Dec 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
70648535
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20090396
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Water and sanitation II
Datenblätter
EAU ET ASSAINISSEMENT II
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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