FGC Ferrocarril Valles Occidental

Übersicht
Generalitat de Catalunya
The project consists of two schemes for the extensions of the FGC Barcelona-Vallès suburban railway lines in the cities of Terrassa and Sabadell.
The Project is mainly an infrastructure extension of the existing suburban train network in the Barcelona metropolitan area and will be highly integrated with its public transport services. It will foster urban mobility and improve the attractiveness of public transport, thereby contributing to alleviate present and future traffic constraints and, consequently, to enhance the quality of the urban environment.
The project is part of the Directive Plan of Infrastructures 2001-2010 (PDI) of the Authority of the Metropolitan Transport (ATM) of Barcelona. The project falls under Annex II of EIA Directive and, following the corresponding requests by the environmental authority, all environmental impact processes judged necessary have been successfully completed between 2003 and 2007. This will be further analysed during appraisal.
The Promoter is subject to and follows EU procurement procedures, including publication in the EU Official Journal. According to the received information, all tendered contracts are in compliance with the EU Directives on procurement and the procedures adopted for the project are suitable and acceptable to the Bank.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.