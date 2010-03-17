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SECHILIENNE-SIDEC ENERGIE RENOUVELABLE

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 50.000.000 €
Energie : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/11/2010 : 50.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 März 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/11/2010
20090340
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Sechilienne-Sidec Energie Renouvelable

Promoter : Sechilienne-Sidec
Borrower : BNP Paribas SA, Crédit Agricole SA, Other Acceptable Banks

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million.
EUR 400 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investment programme including the construction and operation of roof-top and ground-based solar PV plants in the French Overseas Departments of Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte and La Réunion. Total installed capacity is estimated at 90 MW.

The project will contribute to national and European targets for renewable energy generation and thus contributes to environmental and security of energy supply objectives. It will contribute as well to the deployment of one of the priority technologies identified in the European Strategic Energy Technology Plan. In addition, the project will also contribute to the economic development of Convergence regions in France where the project schemes will be located in (French Overseas Departments of Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte and La Réunion).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Based on current information, the investment programme falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive (85/337/EEC as amended by 97/11/EC and 2003/35/EC), requiring the competent authority to screen the need for an EIA in line with the Directive. In line with the Bank's guidelines, the promoter's capacity and procedures to ensure compliance with environmental and biodiversity regulations will be assessed during appraisal.

Neither the promoter nor the project companies are subject to EU Procurement Directives. In line with its principles and its statute, the Bank will however ensure that suitable procurement procedures, including an appropriate selection of works, goods and services offered at competitive prices will be applied by the promoter and/or the special purpose companies. Details will be verified during appraisal.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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