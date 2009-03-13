Sofia Municipal Waste Project

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns the establishment of an integrated system for the treatment of the municipal solid waste generated in Sofia Municipality. The facilities will include a sanitary landfill, a mechanical biological treatment (MBT) installation, a bio waste composting plant and a green waste composting plant.
The project is environmentally driven and is intended to improve municipal solid waste disposal practices in Sofia by treating such waste in appropriate facilities and by disposing of the remainder in a sanitary landfill.
The project falls under Annex II of the EIA Directive (85/33/EEC, amended by 97/11/EC and 2003/735/EC), which requires a mandatory Environmental Impact Screening (EIS) by the competent authority. At this stage it seems likely that the project will be "screened-in" and that a full EIA will be necessary. The Bank will ensure during appraisal that the project will be in line with the requirements of the EIA Directive and the Landfill Directive (1999/31/EC).
Procurement procedures will have to comply with the 2004/18/EC Directive. All the financed project components with a cost above the EU thresholds will have to be published in the Official Journal of the EU. All the procurement details of the project will be checked during the appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.