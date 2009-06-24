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ACADEMIC RESEARCH AND DEVELOPMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
675.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 675.000.000 €
Dienstleistungen : 675.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/07/2009 : 675.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB unterstützt akademische Forschung sowie kleine und mittlere Vorhaben mit 925 Mio EUR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Juni 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/07/2009
20090244
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Academic Research and Development

Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 675 million (or 50% of project cost).
The project cost is estimated at EUR 1 358 million but this needs to be verified during appraisal.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The purpose is to co-finance the Republic of Poland’s eligible recurrent wage costs of scientists and academics employed in public scientific institutions and accredited public universities as well as costs for capital investments in science and technology infrastructure, laboratories and equipment. The investments will be allocated to public scientific institutions, universities and academic research teams based in all regions of the country.

The purpose of the project is to co-finance up to 50 per cent of eligible investment costs, the Republic of Poland’s budgetary outlays for capital investments in science and technology infrastructure and equipment, and up to 50 per cent of eligible recurrent costs of scientists and academics employed in public scientific institutions and accredited public universities in the fiscal years 2009 and 2010.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Poland is subject to applicable EU Law and has adopted environmental legislation in line with the standards mandated by EU Directives. The promoter will have to consider the environmental impact of proposed R&D activities in the context of prevailing planning and environmental regulations. The environmental consequences of the project should be acceptable, but this will be verified during the appraisal.

Polish public procurement law fully complies with Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC and its predecessors, Directives 92/50/EEC, 93/36/EEC and 93/37/EEC. However, the Bank will require the Promoter to ensure that investments comply with EU procurement directives.

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Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB unterstützt akademische Forschung sowie kleine und mittlere Vorhaben mit 925 Mio EUR

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen