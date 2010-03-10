TRANSPORTS URBAINS ILE DE FRANCE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Syndicat des Transports d’Ile de France (STIF)
The project consists of the modernisation of the rolling stock operated in the Ile-de-France region on commuter lines. It is composed of three elements: acquisition of 172 new electric trains (NAT), acquisition of 24 new hybrid Autorail trains (AGC) and refurbishment of 635 units Z2N type train cars.
The Project should contribute to alleviate present and future traffic problems around the Region Ile-de-France and, consequently, improve the quality of the urban and regional environment. It aims at increasing public transport efficiency, reliability and service comfort.
The construction of the new train sets will take place in the manufacturer’s plants and does not fall within the scope of Directive 85/337/EEC (as amended); neither does the implementation by the Promoter, therefore no EIA is required for the project.
The project can be expected to contribute to an overall improvement of the urban and regional environment by encouraging the use of public transport in a congested urban area, also partially reducing private car usage.
The Promoter is subject to and follows EU procurement procedures, including publication in the EU Official Journal. According to the received information all tendered contracts are in compliance with the EU Directives on procurement. Under these conditions, the procedures adopted for the project are suitable and acceptable to the Bank.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.