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HELLENIC EDUCATION III

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 200.000.000 €
Bildung : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/12/2012 : 100.000.000 €
25/10/2010 : 100.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 August 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/10/2010
20090187
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Hellenic Education III
Public sector.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 190 million.
EUR 380 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Acquisition of sites and the design, construction, equipping and upgrading of around 230 school facilities in Greece, including asbestos decontamination of identified schools and structural reinforcement of buildings to better protect against earthquake damage.

By contributing to the modernisation of the schools estate, the project will contribute to human capital formation and economic and social development in Greece. As a result of the project the quality of educational services delivery as well as the efficiency of resource allocation in the Greek school system will be improved.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Schools are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment, though the project can be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal the EIA screening decision taken by the Competent Authority.

The Bank will require the promoter to ensure that all relevant contracts for the implementation of the project have been or shall be tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation, with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen