M3 NORTH-EAST

Übersicht
Republic of Hungary, acting through the Ministry of Transport, Telecommunication and Energy.
Design, build, finance and operation (DBFO) of a new road from Nyíregyháza to Vásárosnamény (46km) on the M3 corridor, connecting Budapest with the Ukrainian border.
The project is part of the National Action Programme for Growth and Employment (2008-2010), the objective of which is, inter alia, to develop missing infrastructure with a particular focus on Pan-European transport corridors.
According to EU directive 85/337/EEC the project falls into the Annex I category and therefore an EIA is mandatory. The project will be required to comply with the relevant national legislation and to be in line with EU environmental policy and acceptable to the EIB. In particular, compliance with Directive 97/11/EC and 2003/35/EC, amending 85/337/EEC, the Habitats Directive 92/43/EEC, the Birds Directive 74/409/EEC and SEA Directive 2001/142/EC will be verified during appraisal.
The contracting authority is a public promoter obliged to comply with the European Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC of 31 March 2004 and National Public Procurement legislation. The tender of the project was published in the Official Journal of the European Union on 23 December 2008 under registration number TED 2008/S 249-331922 and the process is currently expected to be completed by October 2009.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.