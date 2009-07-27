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RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE

Unterzeichnung(en)

Betrag
119.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Tunesien : 119.000.000 €
Verkehr : 119.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/12/2010 : 119.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Juli 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/12/2010
20090154
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Réseau Ferroviaire Rapide
Société du Réseau Ferroviaire Rapide
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 177 million.
EUR 550 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction of two urban railway lines in the metropolitan area of Tunis, including the acquisition of rolling stock. The two lines will be 18 km long and they will be the first section of a wider urban railway network including five lines for a total length of 85 km.

The objective of the proposed operation is to provide long-term financing for the public transportation sector in Tunisia. Offering a new high quality public transport service in the metropolitan area of Tunis will raise the attractiveness of public transport compared to private cars and will allow the reduction of bus services, thus reducing the overall impact of urban transport on the environment.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Promoter has informed the Bank that an EIA has already been carried out and its content will be checked during appraisal. The project has to meet the environmental and social requirements of the Bank based on EU policy. In particular, compliance with the substance of EIA directive and social aspects will be analysed during appraisal. If it were in the EU, the project would fall under Annex II of EIA Directive: accordingly, an EIA would not be required but should be considered by the competent authority in order to comply with the local and national legal framework.

The EIB will require the promoter to comply with the basic principles of the EU policy on procurement. This issue will be analysed during appraisal.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE - Etude d’impact environnementale Complémentaire et Spécifique au passage de la ligne par la ville du Bardo et des ouvrages d’art OA D10 et OA D11
Datum der Veröffentlichung
10 Jun 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
44516200
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20090154
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE - Rapport d'étude d'impact sur l'environnement - RFR Ligne E
Datum der Veröffentlichung
10 Jun 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
40590337
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20090154
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE - Plan de Coordination
Datum der Veröffentlichung
10 Jun 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56609148
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20090154
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
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Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE - Plan de Communication et Dialogue
Datum der Veröffentlichung
10 Jun 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56609514
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung
Projektnummer
20090154
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE - Rapport d'étude d'impact sur l'environnement - RFR Ligne D
Datum der Veröffentlichung
9 Jun 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
40590137
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20090154
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE - Etude d’impact sur l’environnement du Viaduc Ferroviaire : OA E 5/6
Datum der Veröffentlichung
10 Jun 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62520333
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20090154
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
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Umsiedlungsplan - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE - Plan de Suivi et de Gestion des Activités de Réinstallation liées au Projet Reseau Ferroviaire Rapide de Tunis
Datum der Veröffentlichung
10 Jun 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56609623
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20090154
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE - Plan d'engagement des parties prenantes pour la tranche Bardo
Datum der Veröffentlichung
15 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
236936822
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20090154
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Datenblätter
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Ligne D1 - FR
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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