RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE

Übersicht
The project concerns the construction of two urban railway lines in the metropolitan area of Tunis, including the acquisition of rolling stock. The two lines will be 18 km long and they will be the first section of a wider urban railway network including five lines for a total length of 85 km.
The objective of the proposed operation is to provide long-term financing for the public transportation sector in Tunisia. Offering a new high quality public transport service in the metropolitan area of Tunis will raise the attractiveness of public transport compared to private cars and will allow the reduction of bus services, thus reducing the overall impact of urban transport on the environment.
The Promoter has informed the Bank that an EIA has already been carried out and its content will be checked during appraisal. The project has to meet the environmental and social requirements of the Bank based on EU policy. In particular, compliance with the substance of EIA directive and social aspects will be analysed during appraisal. If it were in the EU, the project would fall under Annex II of EIA Directive: accordingly, an EIA would not be required but should be considered by the competent authority in order to comply with the local and national legal framework.
The EIB will require the promoter to comply with the basic principles of the EU policy on procurement. This issue will be analysed during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.