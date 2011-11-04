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TRAMWAY DU GRAND BESANCON

Unterzeichnung(en)

Betrag
70.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 70.000.000 €
Verkehr : 70.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
31/08/2012 : 70.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
Related public register
22/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRAMWAY DU GRAND BESANCON
Related public register
06/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - TRAMWAY DU GRAND BESANCON
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: 70 Mio EUR für eine Straßenbahnlinie in Besançon

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 November 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 31/08/2012
20090025
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Greater Besançon Tramway

Communauté d'Agglomération du Grand Besançon

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 75 million.
Around EUR 250 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the construction of the first (14.5 km) tramway line and 31 stops in Greater Besançon and the rolling stock required to operate the line. The project also includes a maintenance centre and five park & ride facilities to encourage the modal shift from private cars to the tramway.

To reorganise urban mobility in the conurbation and have a significant impact on quality of life.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project comes under Annex II to the amended Directive 85/337/EEC and so the need to conduct an environmental impact assessment (EIA) is determined by criteria laid down by the Member State. Under French law the project was subject to an impact assessment as part of the Declaration of Public Interest (DUP) procedure in June 2011. A more detailed analysis of all the environmental aspects will be carried out during the final appraisal of the project.

As a public inter-municipal cooperation entity, the Communauté d'Agglomération du Grand Besançon must comply with public procurement procedures under French law (the Public Procurement Code and Order of 6 June 2005) resulting from the transposition of Community directives (in particular Directive 2004/17/EC).

Weitere Unterlagen
22/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRAMWAY DU GRAND BESANCON
06/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - TRAMWAY DU GRAND BESANCON
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: 70 Mio EUR für eine Straßenbahnlinie in Besançon

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRAMWAY DU GRAND BESANCON
Datum der Veröffentlichung
22 Jun 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67196582
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20090025
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - TRAMWAY DU GRAND BESANCON
Datum der Veröffentlichung
6 Oct 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
71621027
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20090025
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
22/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRAMWAY DU GRAND BESANCON
Related public register
06/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - TRAMWAY DU GRAND BESANCON
Andere Links
Übersicht
Greater Besançon Tramway
Datenblätter
TRAMWAY DU GRAND BESANCON
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: 70 Mio EUR für eine Straßenbahnlinie in Besançon

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: 70 Mio EUR für eine Straßenbahnlinie in Besançon
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
Related public register
22/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRAMWAY DU GRAND BESANCON
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06/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - TRAMWAY DU GRAND BESANCON

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen