Hochgeschwindigkeits-Glasfasernetze

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns the rollout of advanced broadband services in Germany, based on a mixture of fibre and copper technologies. This rollout will partly be undertaken jointly with the fixed line incumbent operator to increase coverage and reduce costs.
The future plans include the coverage of a significant share of German households with an advanced broadband technology allowing for much higher download speeds than possible today. The ultimate target is to enable the provision of an improved multiplay service offer to open up new revenue sources and compete more effectively against the cable operators.
Investments in fixed telecommunications projects (including civil works investments for fibre roll-out and transmission systems) do not fall under Annex I or II of Directive 85/337/EEC as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Fixed telecommunications systems have limited environmental effects, apart from disturbances during civil work constructions, which can be mitigated by appropriate measures.
Full environmental details will be assessed during appraisal, including the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EC and Birds 79/409/EEC).
According to utility directive 2004/17/EC the Telecom sector is exempt from public procurement procedures due to its competitive nature. Hence the purchasing of the private promoter is no longer regulated. The effectiveness of the applied procedures will be assessed during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.