Aluminium Plant Greece

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Private sector promoter
Modernisation of an aluminium processing plant.
The project will help improve production efficiency, increasing the promoter’s competitiveness by lowering average production costs, thus safeguarding employment. Part of the investment will also facilitate improvement in the environmental footprints of the plants.
Projects of this nature are not included in Annex II of Directive 97/11. However, Greek legislation requires an environmental impact assessment. This has been carried out and its extent will be reviewed during the appraisal. The project is expected to have a positive environmental impact, mainly through the reduction of atmospheric emissions and minimisation of solid waste.
The company is expected to obtain equipment and services for the project from amongst the few specialised engineering companies, using international negotiations. This procedure, which is usual in this industry, would be in the best interests of the project and in line with the Bank’s procurement policy for private industry projects.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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