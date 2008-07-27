Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

ELECTRICIDADE DA MADEIRA II

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 75.000.000 €
Energie : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/05/2010 : 75.000.000 €
Andere Links
Related public register
06/01/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ELECTRICIDADE DA MADEIRA II - Estudio de Impacte Ambiental - Resumo Não Técnico
Zugehörige Pressemitteilungen
Portugal: EIB vergibt 75 Mio EUR für umweltfreundliche und sichere Energieversorgung in Madeira

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Juni 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/05/2010
20080727
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Electricidade da Madeira II

EEM, Empresa de Electricidade da Madeira S.A.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 70 million.
Currently estimated at EUR 160 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is a multi-scheme program to upgrade the electricity generation, transmission and distribution infrastructure on the Autonomous Region of Madeira.

The purpose of the project is to ensure secure, reliable and cost-efficient provision of electricity on the archipelago of Madeira.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to comply with Community policy and legislation in the field of the environment, to be confirmed during the appraisal.

The promoter is a contracting entity in terms of the directive 2004/17/EC and specifically mentioned in the Annex II of this directive. The promoter is therefore obliged to implement the procurement according to the public procurement requirements of this directive. The promoter’s procurement procedures will be further examined during the appraisal.

Weitere Unterlagen
06/01/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ELECTRICIDADE DA MADEIRA II - Estudio de Impacte Ambiental - Resumo Não Técnico
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Portugal: EIB vergibt 75 Mio EUR für umweltfreundliche und sichere Energieversorgung in Madeira

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ELECTRICIDADE DA MADEIRA II - Estudio de Impacte Ambiental - Resumo Não Técnico
Datum der Veröffentlichung
6 Jan 2021
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130817747
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20080727
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
06/01/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ELECTRICIDADE DA MADEIRA II - Estudio de Impacte Ambiental - Resumo Não Técnico
Andere Links
Übersicht
Electricidade da Madeira II
Datenblätter
ELECTRICIDADE DA MADEIRA II
Zugehörige Pressemitteilungen
Portugal: EIB vergibt 75 Mio EUR für umweltfreundliche und sichere Energieversorgung in Madeira

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Portugal: EIB vergibt 75 Mio EUR für umweltfreundliche und sichere Energieversorgung in Madeira
Andere Links
Related public register
06/01/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ELECTRICIDADE DA MADEIRA II - Estudio de Impacte Ambiental - Resumo Não Técnico

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen