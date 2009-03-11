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EGYPTIAN POWER TRANSMISSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
260.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ägypten : 260.000.000 €
Energie : 260.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/10/2010 : 260.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Ägypten: Europäische Union unterstützt Stromsektor mit einem Darlehen der Europäischen Investitionsbank von 560 Mio EUR und einem EU-Zuschuss von 20 Mio EUR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 März 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/10/2010
20080687
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Egyptian Power Transmission

The public electricity utility, Egyptian Electricity Holding Company (EEHC), through its fully-owned subsidiary Egyptian Electricity Transmission Company (EETC).

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 260 million.
EUR 762 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Medium-term (2009-2013) multi-scheme investment programme of the Egyptian Electricity Transmission Company to reinforce and extend the national transmission network. The transmission network will be extended with 150km of new dual circuit 500 kV lines, 350km of 220 kV lines (dual and single circuit) and 30km of 220 kV underground cables. Also eight new substations will be added to the network; the added transformer capacity of the project is 5000 MVA.

The purposes of the project are to cater for electricity demand growth, to improve the reliability of supply and to enable the connection and the efficient exploitation of traditional and renewable energy resources.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The impacts that can be expected from the project relate to visual impact, electromagnetic fields, vegetation clearance and disturbance during construction. Egyptian environmental legislation is consistent with the main principles of EU legislation. Where differences exist, the promoter shall implement additional measures to comply with the Bank’s environmental policy. The environmental procedures for the project schemes requiring an EIA will be reviewed during appraisal.

The Bank will require that the procurement is carried out in accordance of the EIB’s Guide to Procurement. The promoter’s procurement plans and procedures will be evaluated during the appraisal.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION
Datum der Veröffentlichung
14 Mar 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
91806021
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20080687
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Ägypten
Öffentlich zugänglich
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Umsiedlungsplan - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION - Resettlement Policy Framework (RPF) - 10th of Ramadan
Datum der Veröffentlichung
21 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88368564
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20080687
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Ägypten
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION - Resettlement Policy Framework (RPF) - New 6th October
Datum der Veröffentlichung
3 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122723204
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20080687
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Ägypten
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION
Datum der Veröffentlichung
18 Jun 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
94397475
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20080687
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Ägypten
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION - ESIA – 10th of Ramadan substation and interconnecting transmission lines
Datum der Veröffentlichung
8 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125278276
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20080687
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Ägypten
Öffentlich zugänglich
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Umsiedlungsplan - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION - Gamasa (In EN and Arabic)
Datum der Veröffentlichung
22 Jun 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131522802
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20080687
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Ägypten
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION - ESIA 6th October - Substation and Interconnecting lines - (EN version with NTS in Arabic)
Datum der Veröffentlichung
25 Mar 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
129334322
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20080687
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Ägypten
Öffentlich zugänglich
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Umsiedlungsplan - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION - Resettlement Action Plan - 10th of Ramadan Substation and Interconnecting Lines (EN version with NTS in Arabic)
Datum der Veröffentlichung
29 Sep 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133682137
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20080687
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Ägypten
Öffentlich zugänglich
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Datenblätter
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Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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