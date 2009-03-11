Egyptian Power Transmission

Übersicht
The public electricity utility, Egyptian Electricity Holding Company (EEHC), through its fully-owned subsidiary Egyptian Electricity Transmission Company (EETC).
Medium-term (2009-2013) multi-scheme investment programme of the Egyptian Electricity Transmission Company to reinforce and extend the national transmission network. The transmission network will be extended with 150km of new dual circuit 500 kV lines, 350km of 220 kV lines (dual and single circuit) and 30km of 220 kV underground cables. Also eight new substations will be added to the network; the added transformer capacity of the project is 5000 MVA.
The purposes of the project are to cater for electricity demand growth, to improve the reliability of supply and to enable the connection and the efficient exploitation of traditional and renewable energy resources.
The impacts that can be expected from the project relate to visual impact, electromagnetic fields, vegetation clearance and disturbance during construction. Egyptian environmental legislation is consistent with the main principles of EU legislation. Where differences exist, the promoter shall implement additional measures to comply with the Bank’s environmental policy. The environmental procedures for the project schemes requiring an EIA will be reviewed during appraisal.
The Bank will require that the procurement is carried out in accordance of the EIB’s Guide to Procurement. The promoter’s procurement plans and procedures will be evaluated during the appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.