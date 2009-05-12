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GDF SUEZ GAS STORAGE

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 100.000.000 €
Frankreich : 400.000.000 €
Energie : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/05/2010 : 100.000.000 €
17/05/2010 : 400.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Stublach - EN
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Saint Illiers - FR
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Weitere Veröffentlichungen
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Mai 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/05/2010
20080654
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GDF Suez Gas Storage

GDF Suez

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 600 million.
EUR 1 227 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

A gas infrastructure programme involving the construction, renovation, extension and replacement of various gas storage facilities in France and United Kingdom.

The programme aims at reinforcing the security of energy supply.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The individual projects under the programme fall under Annex II of Directive 97/11/EC, as amended by 2003/35/EC. Environmental impact assessments have been conducted or are ongoing at present.

Procurement for the programme falls under EU public procurement provisions, here Directive 2004/17/EC.

Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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