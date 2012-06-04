GDANSK ROAD INFRASTRUCTURE

Übersicht
Financing of the strategic road investment "Trasa Slowackiego" and "Trasa Sucharskiego"
The project will enhance the transport network of the city, accommodting its growing traffic volume, and reduce the related levels of congestion, pollution, and traffic-related accidents.
The Slowacki road falls under Annex I (major trunk road of four or more lanes of more than 10 km in a continuous length in the city's functional layout) of the EU EIA Directive 85/337/EC as amended, and a full EIA has been carried out. The Sucharski road falls under Annex II of the EU EIA Directive 85/337/EC as amended and hence competent authorities decide on a case-by-case basis whether a full EIA has to be carried out or not, including public consultation. In the present case project has been screened in and an EIA has been carried out. The compliance of the project with applicable environmental Directives will be reviewed at appraisal.
Procurement on construction works and engineering services have to comply with EU public procurement regulations (Directive 2004/17/EC and 2004/18/EC) with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal. Procurement procedures and their compliance on EU Directives will be verified during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.