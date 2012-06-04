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GDANSK ROAD INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
54.638.509,77 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 54.638.509,77 €
Verkehr : 54.638.509,77 €
Unterzeichnungsdatum
11/07/2013 : 54.638.509,77 €
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01/03/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - GDANSK ROAD INFRASTRUCTURE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Juni 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/07/2013
20080563
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GDANSK ROAD INFRASTRUCTURE
CITY OF GDANSK
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 237 million (EUR 57 million)
PLN 1987 million (EUR 479 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of the strategic road investment "Trasa Slowackiego" and "Trasa Sucharskiego"

The project will enhance the transport network of the city, accommodting its growing traffic volume, and reduce the related levels of congestion, pollution, and traffic-related accidents.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Slowacki road falls under Annex I (major trunk road of four or more lanes of more than 10 km in a continuous length in the city's functional layout) of the EU EIA Directive 85/337/EC as amended, and a full EIA has been carried out. The Sucharski road falls under Annex II of the EU EIA Directive 85/337/EC as amended and hence competent authorities decide on a case-by-case basis whether a full EIA has to be carried out or not, including public consultation. In the present case project has been screened in and an EIA has been carried out. The compliance of the project with applicable environmental Directives will be reviewed at appraisal.

Procurement on construction works and engineering services have to comply with EU public procurement regulations (Directive 2004/17/EC and 2004/18/EC) with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal. Procurement procedures and their compliance on EU Directives will be verified during appraisal.

Weitere Unterlagen
15/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - Gdansk Road Infrastructure
29/11/2012 - Nicht-technische Zusammenfassung - GDANSK ROAD INFRASTRUCTURE - Połaczenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - Gdansk Road Infrastructure
Datum der Veröffentlichung
15 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
46685854
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20080563
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - GDANSK ROAD INFRASTRUCTURE - Połaczenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego
Datum der Veröffentlichung
29 Nov 2012
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53219814
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20080563
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - GDANSK ROAD INFRASTRUCTURE - Połaczenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdansk - Trasa Słow
Datum der Veröffentlichung
29 Nov 2012
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53220676
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20080563
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - GDANSK ROAD INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
1 Mar 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78873405
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20080563
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Übersicht
GDANSK ROAD INFRASTRUCTURE
Datenblätter
GDANSK ROAD INFRASTRUCTURE

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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