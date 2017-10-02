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PORT VICTORIA REHABILITATION AND EXTENSION

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
17.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Seychellen : 17.500.000 €
Verkehr : 17.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/08/2018 : 5.000.000 €
5/03/2018 : 12.500.000 €
(*) Einschließlich 5.000.000 € Investitionszuschüsse vergeben durch AFRICA INVESTMENT PLATFORM
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16/06/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PORT VICTORIA REHABILITATION AND EXTENSION
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Europa unterstützt Modernisierung und Ausbau des wichtigsten Hafens der Seychellen
Übergeordnetes Projekt
ACP & OCT GLOBAL AUTHORISATION VII

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Oktober 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/03/2018
20080432
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PORT VICTORIA REHABILITATION
Seychelles Port Authority (SPA)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 56 million
EUR 102 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the rehabilitation and expansion of the commercial port within Port Victoria. This facility is in a state of serious disrepair and has insufficient berthing and yard space to operate efficiently and to meet future needs. The works will include detailed design and construction of a new quay offset from the existing quay, demolition as necessary of the existing quay, extension of the port yard area and dredging.

The expansion of the port is expected to have a substantial impact on Seychelles' economic competitiveness, employment creation, sustainable growth and local trade and industry. The project will also pave the way for future private sector involvement, by providing an adequate and efficient infrastructure.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

An Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) has been prepared for the project in accordance with Seychelles Environmental Protection Act No. 9 (1994) and has been approved by the Seychelles Government. The approval contained a number of conditions related to earthworks, dredging, water quality, waste management and pollution control. It also requires SPA to prepare and implement a Project Implementation Plan and Construction Environment Management Plan prior to commencement of construction, to be submitted to the Ministry of Environment.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement. All tenders are to be open and transparent with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Weitere Unterlagen
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Projekte zum thema
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PORT VICTORIA REHABILITATION AND EXTENSION
Datum der Veröffentlichung
16 Jun 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78148162
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20080432
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Seychellen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORT VICTORIA REHABILITATION AND EXTENSION
Datum der Veröffentlichung
30 Aug 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
241510873
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20080432
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Seychellen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
PORT VICTORIA REHABILITATION
Datenblätter
PORT VICTORIA REHABILITATION AND EXTENSION
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Übergeordnetes Projekt
ACP & OCT GLOBAL AUTHORISATION VII

Aktuelles und Storys

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Photogallery

During this ceremony, agreements were signed between the European Investment Bank, the European Union and the Seychelles Ports Authority to finance the rehabilitation and expansion of the commercial part of the Port Victoria harbour
Port Victoria rehabilitation and extension signature ceremony
©EIB
During this ceremony, agreements were signed between the European Investment Bank, the European Union and the Seychelles Ports Authority to finance the rehabilitation and expansion of the commercial part of the Port Victoria harbour
Port Victoria rehabilitation and extension signature ceremony
©EIB
During this ceremony, agreements were signed between the European Investment Bank, the European Union and the Seychelles Ports Authority to finance the rehabilitation and expansion of the commercial part of the Port Victoria harbour
Port Victoria rehabilitation and extension signature ceremony
©EIB
During this ceremony, agreements were signed between the European Investment Bank, the European Union and the Seychelles Ports Authority to finance the rehabilitation and expansion of the commercial part of the Port Victoria harbour
Port Victoria rehabilitation and extension signature ceremony
©EIB

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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