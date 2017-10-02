PORT VICTORIA REHABILITATION AND EXTENSION

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Verkehr - Verkehr und Lagerei
The project consists of the rehabilitation and expansion of the commercial port within Port Victoria. This facility is in a state of serious disrepair and has insufficient berthing and yard space to operate efficiently and to meet future needs. The works will include detailed design and construction of a new quay offset from the existing quay, demolition as necessary of the existing quay, extension of the port yard area and dredging.
The expansion of the port is expected to have a substantial impact on Seychelles' economic competitiveness, employment creation, sustainable growth and local trade and industry. The project will also pave the way for future private sector involvement, by providing an adequate and efficient infrastructure.
An Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) has been prepared for the project in accordance with Seychelles Environmental Protection Act No. 9 (1994) and has been approved by the Seychelles Government. The approval contained a number of conditions related to earthworks, dredging, water quality, waste management and pollution control. It also requires SPA to prepare and implement a Project Implementation Plan and Construction Environment Management Plan prior to commencement of construction, to be submitted to the Ministry of Environment.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement. All tenders are to be open and transparent with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.
Under EFSD+ Guarantee
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.