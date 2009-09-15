CEPSA Andalucia

Übersicht
The project consists of three major schemes, concerning the construction and operation of 1) a mild hydrocracker (25000 b/d capacity) and ancillary units at the Algeciras refinery (San Roque); 2) a Combined Heat and Power (CHP) plant at the same refinery (capacity: 40 MWe, 80 MWth), and 3) a Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) CHP plant at La Rabida refinery (Huelva; capacity: 80 MWe, 140 MWth).
The project will increase the production of cleaner transport fuels at the expense of more polluting heavy oil products, in line with European policy and directives to improve fuel specifications. It will also enhance reliability of electricity and steam supply to the existing refineries and neighbouring petrochemical complex, using a technology with the highest energy-conversion efficiency currently available for thermal power plants and replacing low efficiency conventional boilers presently in use.
All three project schemes fall under Annex II of the EIA directive 85/337/EEC and its amendments. EIAs have been conducted by the promoter for the refining upgrade in Algeciras and the CHP plant in La Rabida. Both EIAs have been approved by the environmental authorities. The cogeneration project in the Algeciras refinery has been exempted from EIA procedures since it is considered a non-substantial modification.
The project is a private sector operation. Procurement follows the promoter’s corporate in-house purchasing procedures to ensure an appropriate level of competition among qualified contractors. During the appraisal, the Bank will verify the promoter’s procurement procedures to ensure that the project benefits from market-based competition between potential subcontractors.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.