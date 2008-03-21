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GCT MISE A NIVEAU ENVIRONNEMENTALE

Unterzeichnung(en)

Betrag
74.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Tunesien : 74.000.000 €
Industrie : 74.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/05/2016 : 19.000.000 €
19/12/2008 : 55.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
Zugehörige Pressemitteilungen
Tunesien: EIB stellt 19 Millionen Euro für den Klimaschutz bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 September 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2008
20080321
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GCT - Environmental Upgrade

Groupe Chimique Tunisien (GCT)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 55 million from the Bank's own resources under the ENPC/MED Mandate (2007-2013).
Around EUR 120 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns a programme for upgrading some of GCT's facilities to Tunisian environmental standards, in line with international best practice, in order to eliminate or reduce the environmental impact of GCT's activities. It is designed:

  • in Skhira, 50km north Gabès, to reduce sulphur dioxide emissions into the atmosphere, upgrade phosphogypsum dumps and stop hydrofluoric emissions into the sea;
  • in M’Dhilla, 100 km west of Gabès, to reduce sulphur dioxide emissions into the atmosphere;
  • these measures are supported by a series of small environmental improvement and monitoring schemes.

The project will have a positive environmental impact. It will therefore meet the objectives of the Barcelona Procees and the Action Plan for Tunisia (2007-2013) and will be eligible for FEMIP financing.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is located in the basic chemical industry and aims to improve the environmental conditions at existing facilities. Its compliance with EU environmental standards will be established at the time of the project appraisal.

In accordance with the procurement rules for projects financed by the EIB, EU procurement directives do not apply to this project.

Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
Zugehörige Pressemitteilungen
Tunesien: EIB stellt 19 Millionen Euro für den Klimaschutz bereit

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Tunesien: EIB stellt 19 Millionen Euro für den Klimaschutz bereit
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Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen