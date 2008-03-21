GCT MISE A NIVEAU ENVIRONNEMENTALE

Übersicht
Groupe Chimique Tunisien (GCT)
The project concerns a programme for upgrading some of GCT's facilities to Tunisian environmental standards, in line with international best practice, in order to eliminate or reduce the environmental impact of GCT's activities. It is designed:
- in Skhira, 50km north Gabès, to reduce sulphur dioxide emissions into the atmosphere, upgrade phosphogypsum dumps and stop hydrofluoric emissions into the sea;
- in M’Dhilla, 100 km west of Gabès, to reduce sulphur dioxide emissions into the atmosphere;
- these measures are supported by a series of small environmental improvement and monitoring schemes.
The project will have a positive environmental impact. It will therefore meet the objectives of the Barcelona Procees and the Action Plan for Tunisia (2007-2013) and will be eligible for FEMIP financing.
The project is located in the basic chemical industry and aims to improve the environmental conditions at existing facilities. Its compliance with EU environmental standards will be established at the time of the project appraisal.
In accordance with the procurement rules for projects financed by the EIB, EU procurement directives do not apply to this project.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.