Finmeccanica Mezzogiorno and R&D

Übersicht
Finmeccanica S.p.A., the holding company of an Italian diversified industrial group with businesses concentrated in the aerospace and defence sectors and with sizeable interests in energy, transportation, information systems and communication.
Financing Finmeccanica’s investments for the upgrade and extension of its production facilities in Puglia and Campania for the development and production of innovative aircraft components contracted under risk sharing partnerships in major international aircraft programs.
The project will include an upgrade of the promoter’s production facilities located in the regions of Puglia and Campania, both of which are Convergence Regions. Furthermore, a minor part of the investments consist of R&D, making the project eligible as contribution to the knowledge economy.
The project falls under Annex II of EU Directive 85/337/EEC as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. The decision of the competent authority regarding the need for an EIA, any procedure carried out, if required, and the potential impact on biodiversity will be reviewed during appraisal.
The promoter is a private company operating in the aerospace sector not covered by EU Directives on procurement. The appropriateness of the procurement procedures applied will be assessed during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.