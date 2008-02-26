Cape Verde Wind Power PPP

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Infraco Limited, Electra S.A., Government of Cape Verde
The project comprises the development, construction and operation of four onshore wind farms and all interconnections from the wind farms to the local 20 kV grid connection points and associated transmission infrastructure on the islands of Santiago (9.65 MW), Boa Vista (4.25 MW), Sal (7.65 MW) and Sao Vicente (5.95 MW) in Cape Verde. The wind farms will have a total installed capacity of 27.2 MW.
The project satisfies European Union and Bank policy objectives to encourage renewable energy generation and address the impacts on climate change resulting from the combustion of fossil fuels. It further falls under the scope of the environmental and economic development goals of the Cotonou Mandate. Indeed, by providing electricity from a renewable energy source at an affordable, economic cost, the project addresses two key objectives of the Bank's external lending mandate: environmental protection and improvement and security of energy supply. It furthermore supports private investments in a project of public interest.
If located in the EU, the project would fall under the scope of Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC, as amended, requiring the competent authority to determine whether the project shall be made subject to an environmental assessment. According to Cape Verde national legislation (Decreto - Lei no. 29/2006), wind farms are subject to a mandatory environmental impact assessment with publication and public consultation.
The procurement procedures employed by the promoter have been reviewed by the Bank and were found to be acceptable.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Videos
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.