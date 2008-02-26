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CAPE VERDE WIND POWER PPP

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Cabo Verde : 30.000.000 €
Energie : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/12/2010 : 30.000.000 €
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Sao Vicente - EN
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Zugehörige Pressemitteilungen
Kap Verde: EIB und Afrikanische Entwicklungsbank unterzeichnen Finanzierungsvereinbarung für Windparks

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 März 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/12/2010
20080226
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Cape Verde Wind Power PPP

Infraco Limited, Electra S.A., Government of Cape Verde

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million.
EUR 60 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the development, construction and operation of four onshore wind farms and all interconnections from the wind farms to the local 20 kV grid connection points and associated transmission infrastructure on the islands of Santiago (9.65 MW), Boa Vista (4.25 MW), Sal (7.65 MW) and Sao Vicente (5.95 MW) in Cape Verde. The wind farms will have a total installed capacity of 27.2 MW.

The project satisfies European Union and Bank policy objectives to encourage renewable energy generation and address the impacts on climate change resulting from the combustion of fossil fuels. It further falls under the scope of the environmental and economic development goals of the Cotonou Mandate. Indeed, by providing electricity from a renewable energy source at an affordable, economic cost, the project addresses two key objectives of the Bank's external lending mandate: environmental protection and improvement and security of energy supply. It furthermore supports private investments in a project of public interest.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If located in the EU, the project would fall under the scope of Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC, as amended, requiring the competent authority to determine whether the project shall be made subject to an environmental assessment. According to Cape Verde national legislation (Decreto - Lei no. 29/2006), wind farms are subject to a mandatory environmental impact assessment with publication and public consultation.

The procurement procedures employed by the promoter have been reviewed by the Bank and were found to be acceptable.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Windenergie in Cabo Verde: Aus für fossile Brennstoffe und gut für Biodiversität
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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