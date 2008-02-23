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KUOPIO ENERGIA CHP

Unterzeichnung(en)

Betrag
70.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 70.000.000 €
Energie : 70.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/10/2009 : 70.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 November 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/10/2009
20080223
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Kuopio Energia CHP

Kuopio Energia Ltd.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 60 million.
Up to EUR 135 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a new combined heat and power plant unit to replace an older one.

The project will install an advanced peat and biomass-fired technology power plant, which will have a lower environmental impact than the old one it replaces.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This new CHP power plant is expected to fulfil the criteria for high-efficiency co-generation set up in Directive 2004/8/EC.

The Utilities Directive 2004/17/EC applies to the procurement of the promoter, which is a public undertaking supplying electricity and heat to public networks.

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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen