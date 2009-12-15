Ginkgo Fund

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Ginkgo Management S.a.r.l.
EIB participation in an infrastructure fund for brownfield site remediation and subsequent construction of energy efficient buildings.
Lease and/or acquire from public and private owners a portfolio of brownfield sites, mainly in France and Belgium. The Fund would clean up the land using innovative environmental remediation technologies.
The project will contribute to the implementation of the objectives of the Sixth Community Environment Action Programme and to its Thematic Strategy for Soil Protection. However, waste disposal installations and/or operations, depending on their technical characteristics, may be included in Annex I of Directive 97/11 amended 2003/35. Urban developments are included in Annex II of the same Directive. The situation regarding legal liabilities created by Directive 2004/35 will be addressed during the appraisal.
The company is expected to obtain its equipment and services for the project from amongst the specialist engineering companies using international negotiations.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.