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MALAGA- LAS PEDRIZAS PPP

Unterzeichnung(en)

Betrag
130.125.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 130.125.000 €
Verkehr : 130.125.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/06/2012 : 39.375.000 €
27/10/2011 : 40.750.000 €
29/09/2011 : 50.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB und Unicaja finanzieren Autobahnabschnitt zwischen Málaga und Las Pedrizas

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Juni 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/09/2011
20080183
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Málaga - Las Pedrizas PPP
Ministerio de Fomento

 

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 400 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a new 25 Km-long motorway (AP-46 between Málaga and Antequera).

The project consists of a new 25 km section, between Malaga and Las Pedrizas (south of Antequera), of the AP46 motorway in the Spanish Comunidad Autonoma de Andalucia. The alignment is mainly parallel to the existing A45 motorway.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The EIA for the project was issued on 19.02.2004. The project should enhance mobility and reduce congestion and vehicle operating costs. It will also remove traffic from the vicinity of the inhabitants living along the existing road and thus displacing negative environmental impacts from those areas. Full details will be established during appraisal.

 

The contracting authority is a public promoter obliged to comply with the European and National public procurement legislation. The open call for bids of the concession for the construction of the motorway was published in the Spanish Official Journal (BOE) in 12 August 2005. The awarding of the concession was published in the BOE in 27 September 2005.

 

The date of publication in the EU Official Journal is not known at this stage but it is understood that the correct procedures have been followed. Full details will be verified during appraisal.

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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB und Unicaja finanzieren Autobahnabschnitt zwischen Málaga und Las Pedrizas

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Spanien: EIB und Unicaja finanzieren Autobahnabschnitt zwischen Málaga und Las Pedrizas
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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Weitere Veröffentlichungen