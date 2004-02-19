MALAGA- LAS PEDRIZAS PPP

The EIA for the project was issued on 19.02.2004. The project should enhance mobility and reduce congestion and vehicle operating costs. It will also remove traffic from the vicinity of the inhabitants living along the existing road and thus displacing negative environmental impacts from those areas. Full details will be established during appraisal.

The contracting authority is a public promoter obliged to comply with the European and National public procurement legislation. The open call for bids of the concession for the construction of the motorway was published in the Spanish Official Journal (BOE) in 12 August 2005. The awarding of the concession was published in the BOE in 27 September 2005.

The date of publication in the EU Official Journal is not known at this stage but it is understood that the correct procedures have been followed. Full details will be verified during appraisal.