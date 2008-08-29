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NSRF COFINANCING FACILITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
1.000.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Rumänien : 1.000.000.000 €
Wasser, Abwasser : 250.000.000 €
Kombinierte Infrastrukturvorhaben : 350.000.000 €
Verkehr : 400.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/11/2008 : 250.000.000 €
24/11/2008 : 350.000.000 €
24/11/2008 : 400.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 August 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/11/2008
20080170
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
National Strategic Reference co-Financing (NSRF) Facility
Romania
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 1000 million.
EUR 12 billion.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project aims at co-financing eligible projects for EU grant assistance under the structural and cohesion funds during the programming period 2007-2013 within 3 sector operational programmes as well as potential projects in the identified sectors under the NSRF/National Development Plan which do not benefit from grant support during the present programming period.

The facility would contribute to the development and implementation of key infrastructure projects in line with the EU programming period 2007-2013 as well as to enhance the speedier absorption of EU grants by offering the possibility of availability of funds at an early stage of project implementation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project, being a multi-sector multi-scheme operation classified as Framework Loan/Structural Programme Loan, will have a number of effects on the environment, including reduction of pollution, reduced use of energy, increase of safety, improved water and wastewater services. The Bank will require from the promoter to act according to the provisions of the relevant EU directives, including SEA, EIA, Habitats, Birds Directives, as transposed in the national law.

The promoter as a public administration entity is required to follow the EU public procurement rules (2004/18/EC) including publication of contract notices in the EU Official Journal as implemented by national law.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - National Strategic Reference co-Financing (NSRF) Facility - 9 projects - water and wastewater
Datum der Veröffentlichung
19 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57594840
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20080170
Sektor(en)
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Verkehr
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GALATI COUNTY WATER-WASTEWATER (FL 2008-0170)
Datum der Veröffentlichung
2 Jun 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
59394702
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20080170
Sektor(en)
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Verkehr
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - National Strategic Reference co-Financing (NSRF) Facility - Bacau Agglomeration - Bacau Water and Wastewater
Datum der Veröffentlichung
19 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63241080
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20080170
Sektor(en)
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Verkehr
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ARGES WATER AND WASTEWATER (FL 20080170)
Datum der Veröffentlichung
17 Aug 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63220268
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20080170
Sektor(en)
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Verkehr
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
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Environmental and Social Completion Sheet - ARGES WATER AND WASTEWATER (FL 20080170)
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85821361
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20080170
Sektor(en)
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Verkehr
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
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Environmental and Social Completion Sheet - MEHEDINTI WATER AND WASTEWATER (FL 20080170)
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88905851
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20080170
Sektor(en)
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Verkehr
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
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Environmental and Social Completion Sheet - BIHOR WATER AND WASTEWATER (FL 20080170)
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85687327
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20080170
Sektor(en)
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Verkehr
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
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Environmental and Social Completion Sheet - CARAS SEVERIN WATER AND WASTEWATER (FL 20080170)
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85720294
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20080170
Sektor(en)
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Verkehr
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
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Environmental and Social Completion Sheet - BOTOSANI WATER AND WASTEWATER (FL 20080170)
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85705536
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20080170
Sektor(en)
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Verkehr
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
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Environmental and Social Completion Sheet - BACAU WATER AND WASTEWATER (FL 20080170)
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85680186
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20080170
Sektor(en)
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Verkehr
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
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Environmental and Social Completion Sheet - VALCEA WATER AND WASTEWATER (FL 20080170)
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88901998
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20080170
Sektor(en)
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Verkehr
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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