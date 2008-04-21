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AUTOMOTIVE ENGINE & TRANSMISSION RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
400.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 400.000.000 €
Industrie : 400.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/06/2008 : 400.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 April 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/06/2008
20080132
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Automotive Engine & Transmission RDI
A major car manufacturer in Germany
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 400 million
EUR 1289.5 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns research and engineering related to automotive engine- and transmission systems aimed, in particular, at the increase of fuel efficiency and reduction of emissions of CO2, NOx and particulates.

Improvement of environmental sustainability of cars.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns research and engineering activities that will be carried out within existing facilities. These R&D-activities will neither differ from those currently being carried out nor entail any modification to these facilities and are unlikely to have any significant environmental impact. An EIA is not required by the EIA Directive 85/337, amended by 97/11 and by 2003/35/EC. Form A is not required.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen