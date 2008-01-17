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METRO DE BARCELONA LINEA 9-3

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 500.000.000 €
Verkehr : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/03/2009 : 200.000.000 €
7/11/2008 : 300.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 April 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/11/2008
20080117
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Metro de Barcelona - Línea 9-3
Generalitat de Catalunya
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 500 million.
Estimated at EUR 5600 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a new metro line (“Linea 9”, 49 km in total length) part of the underground network in the city of Barcelona.

Further improvement of the integration of the urban public transportation system of Barcelona.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of EIA Directive and, upon the corresponding requests by the environmental authorities, all environmental impact processes judged necessary have been successfully completed between 2002 and 2007.

The promoter is required to respect the Community directives as regards procurement procedures.

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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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