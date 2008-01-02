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ACS RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
98.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 98.000.000 €
Verkehr : 9.800.000 €
Industrie : 24.500.000 €
Energie : 63.700.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/06/2013 : 9.800.000 €
7/06/2013 : 24.500.000 €
7/06/2013 : 63.700.000 €
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02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ACS RDI
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12/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - ACS RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB-Darlehen von 98 Mio EUR für das FEI-Programm der ACS-Gruppe

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Oktober 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/06/2013
20080102
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ACS RDI
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 98 million
EUR 196 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns a range of research, development and innovation (RDI) activities in different sectors, most of them related to sustainable transport and related infrastructure, as well as renewable energy, capture and storage.

RDI activities in the fields of (i) sustainable transport – optimised and integrated safer urban mobility and efficient electric driving cycles; including prototype vehicles and auxiliary infrastructure for magnetic levitation powered rail transport; and (ii) (renewable) energy – solar energy capture and storage, and off-shore smart electricity transportation systems.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities, already authorised for the same purpose. The project would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be assessed during appraisal, including the potential impacts of some of the capital expenditure investments involved.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Kommentar(e)

The project may be financed under the Risk Sharing Finance Facility (RSFF), which is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Weitere Unterlagen
02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ACS RDI
12/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - ACS RDI
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB-Darlehen von 98 Mio EUR für das FEI-Programm der ACS-Gruppe

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ACS RDI
Datum der Veröffentlichung
2 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
46501413
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20080102
Sektor(en)
Verkehr
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ACS RDI
Datum der Veröffentlichung
12 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79161376
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20080102
Sektor(en)
Verkehr
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ACS RDI
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12/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - ACS RDI
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ACS RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB-Darlehen von 98 Mio EUR für das FEI-Programm der ACS-Gruppe

Aktuelles und Storys

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Spanien: EIB-Darlehen von 98 Mio EUR für das FEI-Programm der ACS-Gruppe
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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