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EJE FERROVIARIO TRANSVERSAL

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 200.000.000 €
Verkehr : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/07/2009 : 200.000.000 €
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Sevilla - Marchena - ES
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Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB-Darlehen von 200 Mio EUR für Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnstrecke Sevilla-Antequera

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Juni 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/07/2009
20080091
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Eje Ferroviario Transversal
Comunidad Autonoma de Andalucia (CAA)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to Euro 200 million.
Estimated Euro 1.000 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the construction of a new 128 km high speed railway line between Sevilla and Antequera, located in the region of Andalucía.

The project consists of the construction of a 2 track standard international gauge high-speed railway line from Sevilla to Antequera. The line will also service the Sevilla Airport and add some 900,000 passengers a year to provide a new service between the city centre and the airport.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project’s compliance with all applicable EU and national environmental legislation will be verified during appraisal.

 

The Bank will require the promoter to ensure that the contracts related to the project have been or shall be tendered in accordance with EU public procurement procedures.

 

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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