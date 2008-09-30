Erdgasspeicher

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Investments in existing and new underground storages for natural gas.
The objective is to support security of supply and to expand seasonal and peak storage capacity for additional gas volumes from distant traditional and potentially from new supply sources. The programme falls under the category of TEN-Energy projects of common interest.
The investments fall under Annex II (underground storage of combustible gases) of the EIA Directive 85/337/EC and its amendments. The promoter informed that following a case-by-case pre-examination of potential impacts the competent authorities concluded environmental impact assessments necessary, due to the particular issues related to the construction, operation and safety of underground gas storages. Such assessments are in place or under preparation at present and do incorporate assessments as required under the Habitats Directive.
The promoter is a private entity and it does not possess special or exclusive rights granted by a competent authority for the development and operation of underground storages, which would limit or restrict other interested parties in accessing this market. It therefore considers itself not a contracting authority or public undertaking with regard to Directive 2004/17/EC, and thus not required to apply EU public tendering rules on a mandatory basis. Tendering follows in-house procurement guidelines that provide for transparent and non-discriminatory bidding processes involving international tendering where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.