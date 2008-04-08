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PB LOAN FOR SMES AND PRIORITY LENDING

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 150.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/10/2008 : 150.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Griechenland: 150 Mio EUR zur Unterstützung von KMU – EIB nimmt Zusammenarbeit mit Piraeus Bank auf

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 April 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/10/2008
20080006
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Piraeus Bank Loan for SMEs and Priority Lending
Piraeus Bank SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
Not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Credit line for the financing of (i) SMEs and (ii) small and medium-scale infrastructure projects undertaken by public and private promoters.

The present operation is the first operation with Piraeus Bank and forms part of the increased interest by Greek banks in accessing EIB funds for the financing of SMEs and small and medium size infrastructure projects. It is furthermore the fourth credit line aiming also at infrastructure carried mainly by municipalities in Greece, a market which appears to be of growing importance.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All investment financed under the proposed loan will be required to comply with the relevant legal framework in Greece and to be acceptable in environmental term to EIB, in line, as appropriate, with EU environmental policy and legislation.

EIB’s standard procurement guidelines applicable to credit lines will apply.

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Griechenland: 150 Mio EUR zur Unterstützung von KMU – EIB nimmt Zusammenarbeit mit Piraeus Bank auf

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen