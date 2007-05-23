Dong UK Renewables

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Nesa Alle 1
DK-2820 Gentofte Denmark
web: www.dongenergy.dk
Carsten Blennow
Funding Manager – Group Treasury & Risk Management
phone: +45 9955 9753
Construction and operation of the Gunfleet Sands Offshore Windfarm, consisting of two phases, Phase 1 with 30 turbines (108 MW) and Phase 2 with 18 turbines (64 MW).
The total area of the Phase 1 development is 10 km2 and 7.5 km2 for Phase 2.
The Project contributes to the UK’s energy policy, committed to delivering the Government’s goals of safe, secure and sustainable energy supplies and ultimately a low-carbon economy, through competitive and independently regulated energy markets.
The Project falls under Annex II of Directive 85/337/EC, as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Thus, the Project’s sub-schemes are subject to an EIA based on a case-by-case decision or defined criteria set by the competent authorities. An EIA has been undertaken for both phases of the project, with a permit granted for the first phase, the second phase being under approval.
The Promoter is required to tender works, supplies and services contracts following procurement rules of relevant national and EU legislation, as defined by procurement Directive 2004/17/EC, including the publication in Official Journal of EC as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.