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RMB ENERGY EFFICIENCY FL

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Südafrika : 40.000.000 €
Energie : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/11/2009 : 40.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Europäische Investitionsbank finanziert Projekte in den Bereichen erneuerbare Energien und Energieeffizienz in Südafrika

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 September 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/11/2009
20070446
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RMB Energy Efficiency GL

FirstRand Bank Ltd  

 

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million.
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Line of credit for financing small- and medium-scale investments in the area of energy efficiency and renewable energy.

 

Ensure the security of energy supply and growing electricity demand through significant investment in cogeneration capacity, renewable energy, and other energy efficiency measures. 

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will contribute to reducing GHG emissions’ intensity in the electricity sector using technology that is likely to have a limited negative environmental impact. The borrower will be required to obtain the non-technical summaries for any EIAs that are required by the authorities, and to confirm that the projects will not have a negative impact on sites of nature conservation.

 

Procurement shall be undertaken in accordance with the Bank’s Procurement Guidelines.

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Europäische Investitionsbank finanziert Projekte in den Bereichen erneuerbare Energien und Energieeffizienz in Südafrika

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen