Segundo Cinturon San Sebastian

Übersicht
Construction of second-bypass in the city of San Sebastián (Basque Country).
The project consists of 16.7 km of motorway (2 lanes in each direction) with a design speed of 120 kph. In addition, a further 22.1 km of connecting roads are foreseen. The entire ring-road project includes 14 viaducts, 16 overpasses, 10 underpasses, 3 false tunnels and 24 retaining walls.
According to EU directive 85/337/EEC, the project falls into the Annex I category and therefore an EIA is mandatory. The project will be required to comply with the relevant national and regional legislation and to be in line with EU environmental policy and acceptable to the EIB. In particular, compliance with Directive 97/11/EC and 2003/35/EC, amending 85/337/EEC, the Habitats and SEA Directive 2001/142/EC will be verified during appraisal.
The promoter has complied with the requirement of publication of tender notices in the EU official Journal for the contract notice –tender- (reference 2006/S 100-106955), and the contract award (reference 114/2007 139903-2007). The overall procurement process and documents will be reviewed during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.