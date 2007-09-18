Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

MONTEVIDEO CONTAINER TERMINAL

Unterzeichnung(en)

Betrag
27.970.000 €
Länder
Sektor(en)
Uruguay : 27.970.000 €
Verkehr : 27.970.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/12/2007 : 5.379.000 €
7/12/2007 : 5.379.000 €
7/12/2007 : 17.212.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Uruguay : 41,6 Mio USD für die Erweiterung des Containerterminals im Hafen von Montevideo

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 September 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/12/2007
20070296
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Montevideo Container Terminal
Katoen Natie Group
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 40 million.
EUR 82 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the expansion of the existing container terminal being operated under a concession scheme at the port of Montevideo.

Contribute to i) support EU presence in Latin America through Foreign Direct Investment,
ii) the economic development of Uruguay and
iii) allow the transfer of European technology and know-how.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If within the EU the Project would fall under Annex I of the EU Directive 97/11 and would require an EIA. On 11 August 2004, the Uruguayan Environmental Authority (DINAMA) classified the project in the “C” category, requiring the preparation of a full EIA. An EIS was carried out and submitted to DINAMA on 6 December 2004, complemented in 2005 by an archeological impact study. A public hearing was conducted in 2005. The environmental authorization was granted by DINAMA on 23 October 2006, and required the close monitoring of dredging and sand extraction works. During appraisal the Bank will ensure that both the final EIA and the proposed mitigating measures comply with the principles of EU environment policies and with national requirements.

Following the 1992 Free Port Law, the Government initiated the process of giving into concession the container terminal of Montevideo. The process was concluded in July 2001 by a public auction procedure, resulting in the sale of 80% of TCP’s capital to the Promoter and its local partners. The appraisal mission will meet ANP in order to obtain confirmation that the procedure followed by the Government of Uruguay was in line with the principles of EU procurement procedures.

Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Uruguay : 41,6 Mio USD für die Erweiterung des Containerterminals im Hafen von Montevideo

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Uruguay : 41,6 Mio USD für die Erweiterung des Containerterminals im Hafen von Montevideo
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) - - EN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen