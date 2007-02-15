Wroclaw Water & Wastewater Project

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Miejskie Przedsiebiorstowo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wroclawiu (MPWiK Wroclaw)
The project covers various investments relating to the development and modernisation of the water and wastewater infrastructure in the City of Wroclaw.
The project concerns the promoter’s capital investment program for the years 2009-2013, which is driven by the need to renew and extend the existing asset base, raise efficiency, secure supply and service to customers as well as increase drinking water quality and comply with EU Directives. These investments will improve the quality and management of drinking water as well as the collection and treatment of wastewater in the City of Wroclaw, Poland.
The project consists of a number of investments in water and wastewater assets. It is expected to have significant positive impacts on the environment. As such it is eligible for Bank financing under Article 267, paragraph (c), of the EU treaty. Compliance with SEA Directive 2001/42/EC, Directive 97/11/EC (EIA Directive) and Directive 92/43/EEC (Habitats Directive) amongst other applicable EU directives will be assessed during appraisal.
The project falls under EU Procurement Directive 93/38/EC of June 1993 and its amendment 2004/17/EC as well as 93/37/EEC of 14 June 1993 for public works contracts, 93/36/EEC of 14 June 1993 for public supply contracts, 92/50/EEC of 18 June 1992 for public service contracts and their amendment Directive 2004/18/EC of 31 March 2004. MPWiK Wroclaw’s procurement procedures will have to be assessed during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.