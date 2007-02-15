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WROCLAW WATER & WASTEWATER PROJECT

Unterzeichnung(en)

Betrag
125.479.597,52 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 125.479.597,52 €
Wasser, Abwasser : 125.479.597,52 €
Unterzeichnungsdatum
8/12/2009 : 125.479.597,52 €
Andere Links
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26/08/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - Wroclaw Water and Wastewater Northern Transmission
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19/11/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - WROCLAW WATER & WASTEWATER PROJECT - Kutrzeby Street
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19/11/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - WROCLAW WATER & WASTEWATER PROJECT - Okulickiego Street
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19/11/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - WROCLAW WATER & WASTEWATER PROJECT - Stary Port Pumping Station
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19/11/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - WROCLAW WATER & WASTEWATER PROJECT - Kosmonautow Street
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19/11/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - WROCLAW WATER & WASTEWATER PROJECT - Boleslawa Krzywoustego Street and Psie Pole

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Mai 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/12/2009
20070215
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Wroclaw Water & Wastewater Project

Miejskie Przedsiebiorstowo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wroclawiu (MPWiK Wroclaw)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 108 million.
Up to EUR 216 million. (indicative amount)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project covers various investments relating to the development and modernisation of the water and wastewater infrastructure in the City of Wroclaw.

The project concerns the promoter’s capital investment program for the years 2009-2013, which is driven by the need to renew and extend the existing asset base, raise efficiency, secure supply and service to customers as well as increase drinking water quality and comply with EU Directives. These investments will improve the quality and management of drinking water as well as the collection and treatment of wastewater in the City of Wroclaw, Poland.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project consists of a number of investments in water and wastewater assets. It is expected to have significant positive impacts on the environment. As such it is eligible for Bank financing under Article 267, paragraph (c), of the EU treaty. Compliance with SEA Directive 2001/42/EC, Directive 97/11/EC (EIA Directive) and Directive 92/43/EEC (Habitats Directive) amongst other applicable EU directives will be assessed during appraisal.

The project falls under EU Procurement Directive 93/38/EC of June 1993 and its amendment 2004/17/EC as well as 93/37/EEC of 14 June 1993 for public works contracts, 93/36/EEC of 14 June 1993 for public supply contracts, 92/50/EEC of 18 June 1992 for public service contracts and their amendment Directive 2004/18/EC of 31 March 2004. MPWiK Wroclaw’s procurement procedures will have to be assessed during appraisal.

Weitere Unterlagen
26/08/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - Wroclaw Water and Wastewater Northern Transmission
26/08/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - Wroclaw Water and Wastewater Extension
19/11/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - WROCLAW WATER & WASTEWATER PROJECT - Kutrzeby Street
19/11/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - WROCLAW WATER & WASTEWATER PROJECT - Sewerage and Water Network in Ratyn
19/11/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - WROCLAW WATER & WASTEWATER PROJECT - Okulickiego Street
19/11/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - WROCLAW WATER & WASTEWATER PROJECT - Stary Port Pumping Station
19/11/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - WROCLAW WATER & WASTEWATER PROJECT - Kosmonautow Street
19/11/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - WROCLAW WATER & WASTEWATER PROJECT - Boleslawa Krzywoustego Street and Psie Pole

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - Wroclaw Water and Wastewater Northern Transmission
Datum der Veröffentlichung
26 Aug 2015
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60690884
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20070215
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - Wroclaw Water and Wastewater Extension
Datum der Veröffentlichung
26 Aug 2015
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60693687
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20070215
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Nicht-technische Zusammenfassung - WROCLAW WATER & WASTEWATER PROJECT - Kutrzeby Street
Datum der Veröffentlichung
19 Nov 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
71896466
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20070215
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - WROCLAW WATER & WASTEWATER PROJECT - Sewerage and Water Network in Ratyn
Datum der Veröffentlichung
19 Nov 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
71887152
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20070215
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - WROCLAW WATER & WASTEWATER PROJECT - Okulickiego Street
Datum der Veröffentlichung
19 Nov 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
71883091
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20070215
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - WROCLAW WATER & WASTEWATER PROJECT - Stary Port Pumping Station
Datum der Veröffentlichung
19 Nov 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
71888620
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20070215
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - WROCLAW WATER & WASTEWATER PROJECT - Kosmonautow Street
Datum der Veröffentlichung
19 Nov 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
71887463
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20070215
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - WROCLAW WATER & WASTEWATER PROJECT - Boleslawa Krzywoustego Street and Psie Pole
Datum der Veröffentlichung
19 Nov 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
71881070
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20070215
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Link zum projekt
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26/08/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - Wroclaw Water and Wastewater Northern Transmission
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19/11/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - WROCLAW WATER & WASTEWATER PROJECT - Kosmonautow Street
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19/11/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - WROCLAW WATER & WASTEWATER PROJECT - Boleslawa Krzywoustego Street and Psie Pole
Andere Links
Übersicht
Wroclaw Water & Wastewater Project
Datenblätter
WROCLAW WATER & WASTEWATER PROJECT

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen