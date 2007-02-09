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ALTERMED

Unterzeichnung(en)

Betrag
11.000.000 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 11.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/07/2008 : 3.000.000 €
13/12/2007 : 8.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Auflegung eines auf wachstumsorientierte KMU in Algerien, Marokko, Tunesien, Ägypten und der Türkei ausgerichteten Beteiligungsfonds (AlterMed).

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 November 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/12/2007
20070209
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Altermed
Viveris Management
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 11 million or 25% of the total commitments in any of the targeted compartments, whichever is lower.
The target size of AlterMed Maghreb is expected to be EUR 25 million, and EUR 30 million for AlterMed APEF.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed operation consists in an equity participation under EC MEDA II risk capital resources in two compartments of AlterMed: AlterMed Maghreb investing primarily in Morocco; and AlterMed Alternative Private Equity Fund (APEF) investing primarily in Tunisia.

The two compartments in which the Bank intends to invest display innovative features. AlterMed Maghreb will target primarily leveraged buy-outs (LBOs), thereby supporting a niche not fully covered by other funds in Morocco. AlterMed APEF will support companies to be listed in the Tunisian alternative market, an initiative expected to be implemented by the end of 2007 and strongly supported by the Tunisian government as an opportunity to substantially increase the capitalisation of the stock market, still in its infancy stage.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Not applicable

Not applicable

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Auflegung eines auf wachstumsorientierte KMU in Algerien, Marokko, Tunesien, Ägypten und der Türkei ausgerichteten Beteiligungsfonds (AlterMed).

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Auflegung eines auf wachstumsorientierte KMU in Algerien, Marokko, Tunesien, Ägypten und der Türkei ausgerichteten Beteiligungsfonds (AlterMed).
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen