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ENERCAP POWER FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Czechia : 25.000.000 €
Energie : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/09/2007 : 25.000.000 €
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EIB vergibt 25 Mio EUR für Investitionen in erneuerbare Energien in Mittel und Südosteuropa

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Mai 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/09/2007
20070147
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Enercap Power Fund
Enercap Capital Partners Limited
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 25 million.
EUR 100 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

An equity fund investing in renewable energy infrastructure projects in the Central Europe and South East Europe regions.

The objective of the fund is to make investments that reduce the impact of energy production on the environment, and in particular to contribute to mitigation of climate change, whilst at the same time producing an attractive return for investors.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Owing to their technical characteristics, some of the investments targeted by the Fund may fall under Directive 85/337/EEC, amended by 97/11/EC and 2003/35/EC., thus Environmental Impact Assessments (EIA) may be required.

To be in accordance with the relevant EU legislation, including publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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EIB vergibt 25 Mio EUR für Investitionen in erneuerbare Energien in Mittel und Südosteuropa

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen