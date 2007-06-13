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ONE - PROJETS HYDROELECTRIQUES II

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 150.000.000 €
Energie : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/12/2007 : 150.000.000 €
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
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07/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - One-Projets Hydroélectriques II - Project de Station-transfert d'energie par pompage d'Abdelmoumen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Juni 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/12/2007
20070082
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
One-Projets Hydroélectriques II
Office National de l’Electricité.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million.
EUR 335 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Creation and extension of hydropower schemes (in particular: construction of a pumped storage power station in Abdelmoumen; extension of the Afourer pumped storage power station; construction of a hydropower plant at Tillouguit) plus the installation of remote management systems at existing hydropower plants.

To optimise the operation of ONE’s power generation plant and reduce production costs by storing power generated at off-peak times in order to meet the requirements of a heavy load curve at peak times.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The hydropower schemes under the project would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive 85/337/EEC as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC if located within the EU. This would leave it to the competent national authority to determine the requirement for an EIA based on the screening criteria specified in Annex III of the same directive.

According to national legislation for such a project, the environmental authorities require the promoter to prepare an environmental impact assessment (EIA), including an environmental action plan. The high voltage power lines connecting the schemes to the grid will probably also be subjected to an EIA. Studies will be carried out during appraisal to verify that the project is in line with EU environmental and social procedures, subject to local conditions and law.

By virtue of substituting for alternative fossil fuel-fired generation and thereby contributing to a reduction in greenhouse gases, the hydropower project may be eligible for registration under the Kyoto Protocol.

The Bank will ensure that the promoter implements the project in accordance with the EIB’s Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
07/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - One-Projets Hydroélectriques II - Project de Station-transfert d'energie par pompage d'Abdelmoumen
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - One-Projets Hydroélectriques II - Project de Station-transfert d'energie par pompage d'Abdelmoumen
Datum der Veröffentlichung
7 Mar 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63114703
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20070082
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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07/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - One-Projets Hydroélectriques II - Project de Station-transfert d'energie par pompage d'Abdelmoumen
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One-Projets Hydroélectriques II
Datenblätter
ONE - PROJETS HYDROELECTRIQUES II
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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