ONE - PROJETS HYDROELECTRIQUES II

Übersicht
Creation and extension of hydropower schemes (in particular: construction of a pumped storage power station in Abdelmoumen; extension of the Afourer pumped storage power station; construction of a hydropower plant at Tillouguit) plus the installation of remote management systems at existing hydropower plants.
To optimise the operation of ONE’s power generation plant and reduce production costs by storing power generated at off-peak times in order to meet the requirements of a heavy load curve at peak times.
The hydropower schemes under the project would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive 85/337/EEC as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC if located within the EU. This would leave it to the competent national authority to determine the requirement for an EIA based on the screening criteria specified in Annex III of the same directive.
According to national legislation for such a project, the environmental authorities require the promoter to prepare an environmental impact assessment (EIA), including an environmental action plan. The high voltage power lines connecting the schemes to the grid will probably also be subjected to an EIA. Studies will be carried out during appraisal to verify that the project is in line with EU environmental and social procedures, subject to local conditions and law.
By virtue of substituting for alternative fossil fuel-fired generation and thereby contributing to a reduction in greenhouse gases, the hydropower project may be eligible for registration under the Kyoto Protocol.
The Bank will ensure that the promoter implements the project in accordance with the EIB’s Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.