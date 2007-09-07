Fortum CHP and E-Metering

Übersicht
The project consists of three components. Two of them aim to replace aging power and heat production capacities by modern, combined heat and power (CHP) or co-generation plants: (i) Construction of a combined-heat and power (CHP) plant in Poland; (ii) construction of a natural-gas fired CCGT plant co-generating power and heat in Finland; and (iii) implementation of a digital remote metering infrastructure on the low voltage level in Sweden.
In line with the EU Action Plan for Energy Efficiency, the project aims to expand the utilisation of combined heat and power plants in Europe, and to support climate change initiatives by promoting efficient generating technologies as well as the use of biomass. The introduction of digital metering is expected to contribute to the development of a harmonised pan-Nordic electricity retail market through automatic meter management (AMM) standardisation.
By virtue of their technical characteristics, the co-generation units are subject to an EIA in line with 97/11, Annex I (CCGT) and Annex II (CHP), respectively. Any adverse environmental impact of the digital remote metering infrastructure is expected to be minimal.
The promoter regularly publishes contract notices in the EU Official Journal under the applicable Directives, indicating that the procedures applied appear to follow the requirements. Full details of the followed procurement procedures will be verified during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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