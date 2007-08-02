Übersicht
Thin Film Solar Technologies SA (Pty) Ltd.
Mr Johan Buys Project Manager
Telephone (landline): +27 21 863 0623
Telephone (mobile): +27 83 769 7960
e-mail: johan.buys@gmail.com
Establishment of a start-up photovoltaic (PV) modules manufacturing facility, consisting of a production line with an annual capacity of 30 MWp.
The project is expected to foster the international competitiveness in the global PV-industry and to contribute to decreasing the cost of PV-generated electricity down to market price parity over time. It indirectly contributes to the EU policies in the development of renewable energy technologies, sustainable energy production and climate change mitigation.
Production of semiconductors, which includes photovoltaic cells, is not listed in the EIA Directive 97/11. In South Africa, for all industrial projects, a base EIA needs to be prepared and presented to the concerned Environmental Ministry of the Province. The Ministry then decides if a full EIA is required or if supplementary information to the base EIA will be sufficient. The promoter has engaged a specialised environmental consultancy company to prepare the EIA for the project.
Procurement will be in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.