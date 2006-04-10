NI Health Investment Programme (PPP)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
A major hospital investment programme in Northern Ireland, delivered through PPP procurements, which comprises the construction of new and replacement hospitals and the modernisation and rehabilitation of others.
Following a fundamental review of the public health services, the Department is embarking on a major reconfiguration and organisational reform across Northern Ireland. The NI strategy reflects a number of objectives, including the need to maintain accessibility of services whilst improving clinical safety, service quality, effectiveness and efficiency. It involves the reconfiguration of the current 15 acute hospitals with a network of 9 major acute hospitals supported by a range of local hospitals, as well as organisational changes that will reduce the number of Boards and Trusts by April 2007.
During appraisal, the Bank will verify whether projects are covered by Directive 97/11/EC Annex II. An Environmental Impact Assessment (EIA) may be requested by local authorities to support outline planning applications - particularly when a new construction is proposed for a Greenfield site. The findings of these studies will inform the design developed by competitive bidders. Where relevant, EIAs and identified mitigation measures, and the actual/possible significant impacts on protected flora and fauna (Habitats' and Birds' Directives) will be examined during the appraisal of selected PPP projects as they come forward for funding.
As is standard for UK PPPs, the hospital projects are being procured in accordance with relevant EU Directives. Advertisements in the Official Journal of the European Union were placed in June 2006 (Enniskillen and Ulster) and October 2006 (Omagh), as well as scheduled for late 2006 (Women & Children's Hospital).
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.