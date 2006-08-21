Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

MANCHESTER WASTE PPP

Unterzeichnung(en)

Betrag
195.380.023,21 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 195.380.023,21 €
Müllbeseitigung : 195.380.023,21 €
Unterzeichnungsdatum
8/04/2009 : 88.120.005,81 €
8/04/2009 : 107.260.017,4 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich : EIB-Darlehen von 182 Mio GBP vervollständigt Finanzierung des Projekts Abfallwirtschaft Manchester (PPP)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 August 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/04/2009
20060299
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Manchester Waste PPP
Greater Manchester Waste Disposal Authority (GMWDA), one of seven statutory waste disposal authorities created under the Local Government Act 1985 to carry out the waste management functions and duties of the Metropolitan County Councils after their abolition in 1986. GMWDA serves approximately 958 000 households with a population of 2.23 million.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Up to 50% of senior debt
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Design, construction, operation and maintenance of an integrated waste management service for the treatment and disposal of municipal waste in Greater Manchester, an Objective 2 area in North West England.

The project aims to assist the regional waste disposal authority in gradually achieving its targets of 50% recycling/composting and 65% diversion from landfill by 2020 in accordance with new national requirements and EU waste policy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will have environmental benefits, increasing levels of recycling and reducing the amount of waste sent to landfill. The project is in particular driven by the reduction targets for biodegradable waste going to landfills, as set out in Art 5.1 of the Landfill Directive (99/31/EC). These targets shall be achieved by means of recycling and composting. Thereby, the integrated waste management scheme will progressively reduce adverse effects on the environment, improve local amenity and reduce risks to public health. The waste management facilities included in the project fall by virtue of their technical characteristics under Annex II of Directive 85/337/EEC amended by 97/11/EC and 2003/35/EC.

As is standard for UK PFIs, the project has been procured in accordance with relevant EU Directives.

Kommentar(e)

Environment.

Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich : EIB-Darlehen von 182 Mio GBP vervollständigt Finanzierung des Projekts Abfallwirtschaft Manchester (PPP)

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich : EIB-Darlehen von 182 Mio GBP vervollständigt Finanzierung des Projekts Abfallwirtschaft Manchester (PPP)
Andere Links

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen