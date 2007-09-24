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M25 WIDENING

Unterzeichnung(en)

Betrag
447.752.840,44 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 447.752.840,44 €
Verkehr : 447.752.840,44 €
Unterzeichnungsdatum
20/05/2009 : 207.085.688,7 €
20/05/2009 : 240.667.151,74 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB unterstützt den Ausbau der M25 mit einem Darlehen von 400 Mio GBP

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 September 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/05/2009
20060295
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
M25 Widening

Highways Agency

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to GBP 500 million.
Approximately GBP 2 billion.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project involves widening approximately 100km of the M25 from 3 to 4 lanes and operating and maintaining the entire project road as well as a substantial portion of the existing network throughout the period of the Concession.

Much of the M25 is significantly congested at peak times, during maintenance or after incidents. The proposed upgrading works aim to add new capacity and provide other improvements to the existing road network.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The planned upgrading works within the DBFO contract fall within Annex I of the Directive 85/337/EEC on environmental assessment as amended by 97/11/EC and 2003/35/EC.

Procurement of the DBFO operator will be conducted in accordance with Public Works Contracts Regulations 1991 which implement the Public Works Contracts Directive 93/37/EC . Procurement will be undertaken using the restricted procedure after open tender. The contract will be awarded using the negotiated procedure as prescribed in the regulations.

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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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