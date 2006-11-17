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Unterzeichnung(en)

Betrag
15.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Angola : 15.000.000 €
Telekommunikation : 15.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/10/2007 : 15.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
EIB-Darlehen von 15 Mio EUR für digitales Breitbandnetz in Angola

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 November 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/10/2007
20060180
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TVCabo Multimedia
TVCabo Angola
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 15million.
EUR 31million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction of a broadband and bi-directional digital network.

Provision of multimedia services for individual homes and corporate markets.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

There will be minimal environmental impacts with the project development, and correct mitigation measures are planned. The project is considered environmentally acceptable without reservation.

In this private sector operation, the purchase of technical equipment was made on international markets. The majority of suppliers have a good reputation, which is considered satisfactory by the Bank.

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EIB-Darlehen von 15 Mio EUR für digitales Breitbandnetz in Angola

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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EIB-Darlehen von 15 Mio EUR für digitales Breitbandnetz in Angola
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen